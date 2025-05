Антонели ги води соучениците на трката Имола

0 SHARES Сподели Твитни

Возачот на Мерцедес, Андреа Кими Антонели, се изрази со воодушевување за своето прво претставување на домашниот терен на Големата награда на Емилија Ромања, што ќе се одржи в недела на патеката во Имола. И покрај фактот што дебитираше во Формула 1 пред само два месеца, Антонели веќе стекна значителна популарност, и покрај тоа што сѐ уште се образува. Како среќа, обврските поврзани со завршниот испит не му претставуваат пречка; напротив, само пред десет дена во Мајами извојува пол-позиција за спринтот, станувајќи најмладиот учесник што го постигнал тој успех во историјата на овој спорт. „Пресреќен сум што ќе бидам на познатата патека, и тоа директно од мојот дом во Болоња. Ќе имам можност да спијам во својот кревет. Дополнителен момент за славење е и роденденот на мојата помала сестра, што ќе го одбележам со неа. Мојото семејство, блиските пријатели, па дури и целото одделение ќе бидат тука да ме поддржат. Поради неможноста да учествувам на екскурзии со класот, се решив да ги поканам да бидат дел од мојот викенд на патеката“, изјави Антонели. Во актуелната сезона, Антонели освои 48 поени, а најуспешниот настап му беше четвртото место на неговото прво појавување во Австралија. Забележливо е дека овој млад италијански возач моментално има 45 поени помалку од соиграчот Џорџ Расел, но сепак води со седум поени пред Хамилтон. Возбудливите моменти на патеката „Енцо и Дино Ферари“ ќе започнат во петок и ќе траат до недела, а Големата награда на Емилија Ромања ќе биде прва од трите последователни трки, по што ќе следуваат престижните натпревари во Монако и Каталонија.

