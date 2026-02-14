Анушиќ: Декларацијата за одбранбена соработка меѓу Хрватска, Албанија и Косово не е закана за ниту една земја

Хрватскиот министер за одбрана Иван Анушиќ изјави дека декларацијата за безбедносна и одбранбена соработка потпишана меѓу Хрватска, Албанија и Косово не претставува закана за ниту една земја.

Во изјавата за време на Минхенската безбедносна конференција, тој нагласи дека во документот нема ништо спорно и дека соработката е насочена кон зајакнување на стабилноста и безбедноста во Југоисточна Европа, како и продлабочување на партнерството меѓу трите земји.

Неговата изјава дојде откако српскиот претседател Александар Вучиќ објави во Минхен на 13 февруари дека е „многу загрижен и загрозен“ од, според неговите зборови, „воениот сојуз“ меѓу Хрватска, Косово и Албанија, и најави дека Србија ќе ги зголеми своите инвестиции во одбраната.

Како дел од Минхенската безбедносна конференција, министрите за одбрана на трите земји одржаа состанок за да разговараат за тековните и идните активности според декларацијата. Анушиќ рече дека се развиваат нови проекти во одбранбената индустрија и се зајакнува соработката меѓу вооружените сили.

Декларацијата беше потпишана во март минатата година и предвидува заеднички напори за зајакнување на безбедноста и стабилноста во регионот. Вучиќ ја опишува како „офанзивен сојуз против Србите и Србија“.