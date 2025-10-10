Анџелина Џоли бара повеќе од 30.000 долари од Бред Пит, зборуваше за разводот: Тоа беа тешки настани

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Анџелина Џоли детално напиша колку бил тежок нејзиниот развод од Бред Пит за време на нивната правна битка за имотот и винаријата Шато Миравал во Франција.„Настаните што доведоа до мојата потреба да се разделам од мојот поранешен сопруг беа емоционално тешки за мене и за нашите деца. Кога поднесов барање за развод, му ја дадов контролата врз нашите семејни домови во Лос Анџелес и Миравал, без надомест. Се надевав дека ова ќе го смири по еден тежок и трауматски период“, изјави таа.Таа понатаму напиша дека таа и нејзините деца Медокс, Пакс, Захара, Шајло, Нокс и Вивиен не стапнале на гореспоменатиот имот откако се разведоа, бидејќи им буди болни спомени.„По разводот, веднаш почнав да барам нова куќа за мене и нашите деца. Првично ја изнајмив куќата додека барав постабилно решение“, додаде таа.Бред ја тужеше Анџелина за нејзиниот дел од францускиот имот, тврдејќи дека го продала својот удел на винскиот бренд „Столи Груп“ без негова дозвола. Актерката тврди дека не ѝ била потребна негова дозвола за тоа.Таа исто така рекла дека нејзините заштеди се поврзани со Миравал и дека не побарала од Бред алиментација или каква било друга финансиска поддршка, па затоа ѝ биле потребни пари од имотот.„Исто така, бев многу загрижена за здравјето на нашите деца, па затоа одбив да работам околу две години за да можам да се фокусирам на грижата за нашите деца и нивното закрепнување“, рече таа.Таа тврди дека била толку финансиски оптоварена што не можела да си дозволи да купи куќа, па Бред наводно се согласил да ѝ позајми пари со камата.„Миравал беше една од првите големи инвестиции што ги направивме заедно и беше кулминација во нашиот семеен живот. Се венчавме таму, јас поминав дел од бременоста таму и ги доведов нашите близнаци дома од болницата таму. Беше тешко да се разделиме од домот и спомените толку ненадејно, а особено беше тешко за децата, чии животи беа толку нарушени“, продолжи таа.Таа бара од својот поранешен сопруг 33.000 долари за покривање на судските трошоци.

