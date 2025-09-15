Анџелина Џоли беше многу љубоморна на оваа актерка: „Се плашеше дека историјата ќе се повтори“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Анџелина Џоли била бесна поради врската на нејзиниот поранешен сопруг Бред Пит со француската актерка Марион Котијар, тврди извор за американските медиуми.Имено, тој вели дека Котијар е единствената жена која ја направила Џоли исклучително љубоморна затоа што го снимила филмот „Allied“ со Пит во 2016 година.„Проблемот беше што Анџелина беше целосно свесна дека нејзината романса со Пит започнала на снимањето на „Господин и госпоѓа Смит“, па се плашеше дека историјата ќе се повтори. Многу луѓе мислеа дека Марион го шармирала Бред“, рече тој.Како што е познато, Џоли поднесе барање за развод кон крајот на 2016 година, бидејќи, како што тврди, тој физички ги злоставувал неа и децата за време на летот. Изворите потоа наведоа дека таа дознала дека тој ја изневерил.Џенифер Анистон, која беше во брак со Пит од 2000 до 2005 година, сега се спријатели со Котијар. Обожавателите веруваат дека овој потег е начин Џоли да знае дека таа сè уште ја презира што ѝ го одзела сопругот.Анистон неодамна присуствуваше на премиерата на четвртата сезона на „Утринското шоу“, каде што се дружеше со Котијар и остатокот од екипата. Тие имаа само пофалби една за друга.

