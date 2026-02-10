Анџелина Џоли го освои црвениот тепих во проѕирен фустан со светки и воодушеви со својата префинетост

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Анџелина Џоли блесна на премиерата на филмот „Кутур“ на Алис Винокур во киното „Пат Палас“ во Париз. Во добро расположение, таа позираше на црвениот тепих и привлече внимание.

За оваа пригода, таа избра проѕирен фустан украсен со светки и реси. Се одлучи за дотерано изработена фризура и шминка во природни нијанси. Изгледот го надополни со црни шпицести потпетици.

„Секоја година изгледа поубаво“, „Прекрасна жена во софистицирана тоалета“, „Кралица на црвениот тепих“, се комплиментите што произлегуваат од нејзиниот изглед.

Анџелина Џоли во филмот „Кутур“ ја игра Максин, која доаѓа во Париз за да снима видео за моден настан. И покрај тоа што не е заинтересирана за модната индустрија, на Максин ѝ се потребни пари бидејќи поминува низ развод, има ќерка тинејџерка и се подготвува за снимањето на својот следен филм.

Кога пристигнува во Париз, таа дознава дека има рак, а филмот ги следи предизвиците и дилемите со кои се соочува по оваа дијагноза. Актерката неодамна откри дека ја прифатила улогата бидејќи нејзината мајка, Маршелин Бертран, страдала од рак на јајниците и дојката.

Таа почина во 2007 година на 56-годишна возраст. Анџелина Џоли исто така беше вклучена во продукцијата на филмот, а тимот вклучува и многу други познати имиња: омилените холивудски ѕвезди покрај Луис Гарел, Ела Рампф, Ање Анеи и Гаранс Марилиер.

