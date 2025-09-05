Анџелина Џоли изненади со трансформација за улога: Има кратка руса коса на снимање во Лондон

Холивудската актерка Анџелина Џоли беше фотографирана на снимањето на нејзиниот филм „Anxious People“ во Лондон, а нејзината нова фризура ги освои насловните страници.
Добитничката на Оскар ја отфрли својата препознатлива долга темна коса во корист на кратка руса боб фризура за време на снимањето во Лондон. Актерката беше фотографирана на снимањето во четврток, покажувајќи ја својата нова кратка коса што го врамуваше нејзиното лице, во елегантен кремаст фустан.
Visual chanel loiro de Angelina Jolie chama atenção nas filmagens de Anxious People em Londres: https://t.co/qRXuHvQqjg#AngelinaJolie, #AnxiousPeople, #GenteAnsiosa, #PessoasAnsiosas, #Londres, #London, #Movie, #Comédia, #Comedy, #Drama pic.twitter.com/oeFpEdr7Uc— Fãs de Angelina Jolie (@Fas_de_Angie) September 4, 2025
Носеше светло црвен кармин и црвен лак за нокти во иста боја за да го комплетира впечатливиот изглед.
Анџелина беше во друштво на својот 24-годишен син Медокс за време на паузата од снимањето, а нејзиниот драматичен изглед беше комплетиран со бели чевли со високи потпетици, тесен свилен шал и брош.
„Anxious People“, во кој глумат и Џејсон Сегел и Ејми Лу Вуд, е базиран на истоимениот роман од Фредерик Бекман од 2019 година.
Angelina Jolie unveiled a dramatic hair transformation for her new movie “Anxious People,” sporting a severe blond bob. : @backgrid_usa pic.twitter.com/NmbluSzs6O— Page Six (@PageSix) September 5, 2025
Џоли ја игра инвестициската банкарка Зара, а приказната следи група странци кои се земени како заложници од неуспешен банкарски крадец за време на отворен ден.
Медокс, кој ја придружуваше Анџелина на снимањето, долго време беше вклучен во филмските проекти на неговата мајка. Всушност, тој одигра клучна улога во подготовката на Анџелина за нејзината улога како режисер во камбоџанскиот филм од 2017 година „First They Killed My Father".