0 SHARES Сподели Твитни

Анџелина Џоли откри дека не била во врска откако се разведе од нејзиниот поранешен сопруг Бред Пит.

Нивниот развод се случи во декември 2024 година.

„Анџи беше зафатена и фокусирана во последните неколку години. Запознавањето не ѝ беше важно. Немаше партнер. Таа е претежно самохрана мајка од развод, па тоа беше нејзиниот фокус“, изјави извор близок до актерката за „Пипл“.

Џоли и Пит имаат шест деца: Медокс, Пакс, Захара, Шајло и близнаците Нокс и Вивиен.

„Анџелина ужива во мајчинството и секогаш сака да се осигура дека сите напредуваат. Се чини дека се снаоѓа одлично“, рече изворот.

Најновиот филм на Џоли, „Кутур“, ја имаше својата светска премиера на Меѓународниот филмски фестивал во Торонто во септември минатата година. Во „Кутур“, актерката игра филмски режисер кој се разведува и му е дијагностициран рак на дојка.

Во интервју за „Тајм Франс“, таа го опиша овој филм како многу лична приказна. Во филмот глумат и Луис Гарел, Ела Рампф, Гаранс Марилиер, Ание Анеи и Финеган Олдфилд.

По овој филм, Џоли ќе глуми во адаптацијата на романот „Анксиозни луѓе“.

The post Анџелина Џоли тврди дека не била во врска откако се разведе од Бред Пит: Запознавањето не ѝ било важно appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: