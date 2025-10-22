*Објава на пратеникот на Левица, Димитар Апасиев

Вмарааната во Западна Македонија гласаа за БАЛИСТИТЕ кои им вејат двоглави орли и знамиња на Голема Албанија. Е до толку се малоумни!

И вие драги едуцирани луѓе, на ваков лумпен-пролетаријат, кој функционира на ниски страсти и на биолошки минимум од типот „јади-сери“, се обидувате да допрете со РАЦИОНАЛНИ аргументи!? Ондак, и вас нешто ви фали, мајке ми.

А бре само терање у КУРАЦ на оваа вмроидна наказа и толку. НЕ АРГУМЕНТИРАЈТЕ со пациентаријата, аман, ве молам. Само плукнете ги у фаца, ко шо не’ учеше Рацин, и покажете им среден прст! Толку. – напиша Апасиев.