Фејсбук објава на Претседателот на Левица, Димитар Апасиев

ВМРОВЦИ, ВИ СЕ СМЕЕ ЦЕЛА АКАДЕМСКА ФЕЛА

ДПМНЕ, со сиот памет, преку полуписмениот Миле Лефков (кој btw уште е борчлија кај газда Деко од дискошталата во Кочани за гага пиење) – денес одржале прес-конференција на која ја спомињале жена ми за учество во европски Еразмус проекти, ваљда на Универзитетот во Јанина (Грција) – платени не со македонски/буџетски, туку со европски пари!?, пишува во објавата на Димитар Апасиев

Ах бре торлак. Да речеш дека СДСМ давала пари на Тамара за академска работа е исто ко да речеш дека ВМРО сега ни го плаќа породилното за детево, оти директорот е од вашата партија!? Ама багра вмровска – толку конта, толку разбира.

А шта се тиче до Жена ми – она, куриња, е по мада-фака од многу ваши штабски професорчиња споспикани по факултетиве со купените дипломи. Службено прошетала цела Европа и пола свет! Била визитинг професор во Шпанија и Бања Лука, течно говори три светски јазика (ниво C1), има објавено преку сто трудови (многу со импакт фактор), автор е на рецензирани книги и учебници по маркетинг и е член на мал милион уредувачки одбори на симпозиуми, конференции и научни списанија низ цел свет. Не е ова од вашите “селски учителки” шо си ги фаќате за швалерки откако ќе ги вработите, ви текнуе.

Затоа, ој таму легнете си со жените и не паламудете ногу низ етеров, оти само покажувате дека немате врска од академска работа. Затоа, го молам присутниот вмровски џган, да не се бламира поише и у иднина да не не’ става в уста.

p.s. А на Милета, кажете му дека “ЕраЗмус” на латински се пишуе со С. , стои во објавата на Претседателот на Левица, Димитар Апасиев