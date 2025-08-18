Апасиев: Време е за свежа крв! Левица оваа недела ќе го објави кандидатот за градоначалник на Скопје

СКОПЈАНИ, пишува во фејсбук објавата на претседателот на Левица, Димитар Апасиев

а бе не ви е доста од истите хоштаплерски и нехаризматични сурати од двете најголеми партии, кои сакаат да се докопаат до градската власт, за да после им шибаат бизнисите и тендерите!?

Не мислите дека е дојдено времето за свежа крв во главниот град на местото од овие рециклирани транзициски ликови кои се слуги на урбаната мафија?

Затоа Левица оваа недела ќе го обзнани нашиот кандидат, а ваш сограѓанин, за ГРАДОНАЧАЛНИК за Скопје… , стои во Фејсбук објавата