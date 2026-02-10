Апасиев му одговори на Бране: Го нарече “вмроиден копук”

Пронајдете не на следниве мрежи:
#ВмроиднаПараноја
Хихииии… КОПУКОВ вмроиден, шо го избраа за НИШТО у партија, ја помешал мојата кола, со колата на некој вмроид!? А бе, Бране, мојата е сива боја (а не црна) – јес да има лавче.
И денес, друже, ја поштено си дојдов пешки, заедно со Јована Мојсоска идевме низ град. Јес да си дворски шут, ама не те личи вака да се бламираш у етер со апла фејк-њуз. А можда и те личи, шознам.
p. s. А ако ти така викаш, кој сум па ја да ти противречам.
#Мјаууууу