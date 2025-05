Апасиев: „Некој од задњи ред кај Трамп, некој со официјална покана за воената парада во Москва“

0 SHARES Сподели Твитни

Пратеникот и лидер на Левица, Димитар Апасиев објави дека пристигнал во Москва на Прославата на Денот на победата – 9 Мај.

Тој на социјалните мрежи објави и фотографија од официјалната покана за воената парада на Црвениот плоштад.

Некој од задњи ред кај Трамп, некој со официјална покана за воената парада на Црвениот плоштад“, напиша Апасиев, алудирајќи на неодамнешната посета на премиерот Христијан Мицкоски на САД.

