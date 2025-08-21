Апелациониот суд во Њујорк ја поништи казната од речиси 500 милиони долари против Трамп

Апелацискиот суд во Њујорк во среда ја поништи казната од речиси 500 милиони долари што му беше изречена на американскиот претседател Доналд Трамп во тужбата за граѓанска измама што ја поднесе главната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс.

Денешната одлука, според CNN, значи дека казната е укината за да може случајот да продолжи и да се сослуша во повисоките судови.

„Иако наредбата на судот за ограничување на деловните практики на обвинетите е добро осмислена за да ја ограничи нивната деловна култура, наредбата со која се бара од обвинетите да платат речиси половина милијарда долари на државата Њујорк претставува прекумерна казна што го крши Осмиот амандман на Уставот на Соединетите Американски Држави“, се вели во мислењето на судот.

Правниот аналитичар на CNN, Ели Хониг, ја нарече одлуката необична бидејќи на судот му требаше речиси една година за да ја донесе оваа пресуда. „Ова е голема победа за Доналд Трамп, без разлика како го гледате тоа. Тоа е исто така остра опомена за обвинителот Џејмс“, рече Хониг.

Поранешната адвокатка на Трамп, Алина Хаба, ја нарече пресудата триумф за претседателот Трамп и неговата компанија. „Судот ја поништи оваа скандалозна и незаконска пресуда од 464 милиони долари, потврдувајќи го она што го кажавме од самиот почеток: Случајот на тужителот Џејмс беше политички мотивиран, правно погрешен и крајно претеран“, рече Хаба, кој беше дел од правниот тим на Трамп, а сега е актуелен американски обвинител во Њу Џерси, според CNN. Судиите се согласија дека понискиот суд правилно ги прогласил Трамп и другите обвинети за одговорни за измама и го потврдил правото на тужителот Џејмс да поднесе граѓанска тужба според Законот за спроведување на законот на Њујорк.

„Се согласуваме со Врховниот суд дека тужителот Џејмс дејствувал во рамките на своите законски овластувања при покренување на овој случај и со тоа го заштитил јавниот интерес“, се вели во мислењето. Летиција Џејмс веројатно ќе поднесе жалба на одлуката до највисокиот апелационен суд во Њујорк, верува американскиот медиум. Одлуката на мнозинството судии значи дека Трамп е ослободен од огромниот финансиски притисок што го претрпел од обврската да ја плати пресудата од 354 милиони долари, која со камата изнесува околу 500 милиони долари. Во меѓувреме, Министерството за правда ја истражува Летиција Џејмс за поднесување на тужбата, што се толкува како продолжение на борбата на Трамп против политичките неистомисленици.

„Истрагата за случајот за измама што обвинителот Џејмс го доби против претседателот Трамп и неговите компании мора да биде најочигледниот пример за политичка одмазда од страна на оваа администрација“, рече адвокатот на Летиција Џејмс.