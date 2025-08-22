Апел за помош: Самохран татко на две деца и неговата мајка останаа без кров над глава!

*Апел за помош – Објава на Фејсбук:

На 21 август, пожар го уништи домот на семејството Наумоски од с. Железна Река-Гостивар.

Ване – самохран татко, неговите деца Тони (14) и Стефанија (12), и мајка му Рада (76) – останаа без ништо.

Без покрив. Без кревет. Без детство.

Семејството живее од единствената пензија на баба Рада.

Сега имаат потреба од нас – од тебе, од мене, од сите нас.

Потребно:

– Храна, облека, обувки

– Душеци, постелнина, школски прибор

– Мебел, градежен материјал

– Парични донации

Донациска сметка:

Рада Наумоска

Шпаркасе Банка АД Скопје

250500021310986

Контакт: Ване – 071 721 561

Донирај ако можеш. Сподели ако не можеш.

Да не остане ова семејство заборавено.

Да изградиме нов дом и нова надеж.