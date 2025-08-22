Апел за помош: Самохран татко на две деца и неговата мајка останаа без кров над глава!

Пронајдете не на следниве мрежи:
*Апел за помош – Објава на Фејсбук:
На 21 август, пожар го уништи домот на семејството Наумоски од с. Железна Река-Гостивар.
Ване – самохран татко, неговите деца Тони (14) и Стефанија (12), и мајка му Рада (76) – останаа без ништо.
Без покрив. Без кревет. Без детство.
Семејството живее од единствената пензија на баба Рада.
Сега имаат потреба од нас – од тебе, од мене, од сите нас.
Потребно:
– Храна, облека, обувки
– Душеци, постелнина, школски прибор
– Мебел, градежен материјал
– Парични донации
Донациска сметка:
Рада Наумоска
Шпаркасе Банка АД Скопје
250500021310986
Контакт: Ване – 071 721 561
Донирај ако можеш. Сподели ако не можеш.
Да не остане ова семејство заборавено.
Да изградиме нов дом и нова надеж.