АПОКАЛИПСА ВО ДУБАИ: Невидено невреме ги погоди Емиратите: Улиците поплавени, ГРОМ УДРИ ВО НАЈВИСКАТА ЗГРАДА НА СВЕТОТ (ФОТО, ВИДЕО)

Дубаи вчера сними необични сцени кога обилни врнежи и град го погодија градот кој вообичаено ужива сува клима. Невремето го остави градот во поплави и неколку емирати беа погодени од временските услови.

Град падна и во различни делови на Абу Даби, а ненадејната промена на времето фати и исплаши многу жители на Обединетите Арапски Емирати поради силните громови кои го придружуваа невремето.

Според порталот „Khaleej Times“, обилни врнежи се забележани во Абу Даби, Дубаи, Рас Ал Каима и Фуџаира.

„Галф њуз“ во својот извештај наведува дека во Рас ал-Каима и Фуџаира се забележани потоци кои формирале дождовница во долините.

Сите државни службеници се известени да работат од дома, а образовните власти одлучија наставата во сите државни училишта да се одвива од далечина.

Националниот центар за метеорологија (НЦМ) исто така издаде црвено-жолто предупредување за продолжено влажно време.

