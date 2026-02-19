Апсење на Илинденска – МВР со детали!

На 18 февруари 2026 година во 16:15 часот, полициски службеници од СВР Тетово го приведеа Р.М. (51) од Тетово, кој бил баран со судска наредба за издржување затворска казна. Приведувањето се случило на улицата „Илинденска“ во градот, а лицето веднаш било спроведено во Затвор Тетово за издржување на казната.

Според информациите од полицијата, Р.М. бил осуден за кривично дело по член 284-а од Кривичниот законик, а изречената казна ја издавал судот пред приведувањето. Членот 284-а се однесува на кривични дела поврзани со насилство или сериозни закани кон живот и телесна повреда, а судската наредба за апсење била издадена со цел лицето да ја издржи казната што му е определена.

Полицијата ја извршила својата задача согласно законските прописи, обезбедувајќи безбедно и законско спроведување на Р.М. во казнено-поправната установа. По спроведувањето, лицето било ставено под надзор на надлежните служби во Затвор Тетово, каде ќе ја издржува својата казна според пропишаните процедури.

Ова приведение е дел од редовните активности на полицијата за спроведување на судски одлуки и за обезбедување на правдата, а случајот е документиран и известен до надлежните институции. Локалното население не е доведено во опасност, а полицијата апелира до граѓаните да ги следат законските норми и да соработуваат со органите на редот.