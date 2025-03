Апсење на Љупчо Папазов и двајца поранешни градоначалници на Кочани

0 SHARES Сподели Твитни

Вечерва од Обвинителството информираа дека полициски тимови спроведуваат акција по налог на Основното јавно обвинителство во Кочани, со цел апсење на осомничени лица за вмешаност во случајот со пожарот во ноќниот клуб „Пулс“. Според извори блиски до истрагата за „360 степени“, уапсени се градоначалникот во оставка, Љупчо Папазов, заедно со поранешните градоначалници Ратко Димитровски и Николчо Илијев. Обвинителството потврди дека операцијата за приведување на осомничените ќе продолжи и во текот на ноќта. За утре се очекуваат повеќе деталей.

Ратко Димитровски, кој порано бил на функција од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, како и Николчо Илијев од Социјалдемократскиот сојуз, се дел од уапсените. Љупчо Папазов, исто така од ВМРО-ДПМНЕ, веќе беше повикан на разговор веднаш по трагедијата во Кочани на 16 март, од каде што беше пуштен следниот ден без дополнителни мерки. Од Обвинителството тогаш беше објавено дека неговиот исказ се анализира со доказите и одговорностите на општината.

Во меѓувреме, Папазов објави на социјалните мрежи дека поднесува оставка, повикувајќи ги институциите да ја испитаат одговорноста на сите инволвирани, истакнувајќи дека непостапувањето носи своја одговорност. Паралелно, Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција отвори истрага против седум високи полицајци од Штип и Кочани, на кои им беше одреден 30-дневен притвор.

Според „360 степени“, пред неколку дена беше посочено дека Општината има одговорност да води евиденција за сите угостителски објекти што започнуваат работа на нивната територија. Дополнително, средства од плаќањето на лиценците за кабаре, кои се обновуваат годишно, се депонираат во сметките на општината. Ова укажува дека Општина Кочани требало да биде свесна дека „Пулс“ работи без валидна лиценца.

