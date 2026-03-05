Арагчи: Иран е подготвен за копнена инвазија на САД, нема преговори или прекин на огнот

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, денеска изјави дека Иран е подготвен за евентуална копнена инвазија од страна на САД и ја отфрли можноста за преговори со Вашингтон, наведувајќи дека Техеран не побарал прекин на огнот и покрај нападите на САД и Израел.

„Ги чекаме“, рече Арагчи во интервју за Ен-Би-Си Њуз, додавајќи дека Иран не се плаши од евентуалното испраќање на копнени сили на САД, додавајќи дека е уверен дека Исламската Република може да се спротивстави на таква операција, која, како што изјави, би претставувала „голема катастрофа“ за американските сили.

Арагчи нагласи дека Иран не побарал прекин на огнот и покрај нападите.

„Ние не побаравме прекин на огнот ниту минатиот пат. Потоа Израел побара безусловно прекин на огнот по 12 дена, откако се спротивставивме на нивната агресија“, рече тој, осврнувајќи се на 12-дневниот конфликт минатиот јуни, за време на кој американските и израелските сили ги нападнаа иранските нуклеарни објекти.

Иранскиот министер, исто така, изјави дека преговорите со Вашингтон во моментов не доаѓаат предвид.

Тој потсети дека минатата недела во Женева преговарал за можен договор со претставникот на американскиот претседател Стив Виткоф и зетот на американскиот претседател Џаред Кушнер, но дека разговорите биле прекинати по почетокот на нападите.

„Немаме позитивно искуство во преговорите со САД, особено со оваа администрација. Преговаравме двапати минатата и оваа година, а потоа тие нè нападнаа во средината на преговорите“, нагласи Арагчи.

Додаде дека Техеран не гледа причина повторно да влезе во преговори со партнери кои, како што изјави, не дејствуваат чесно и не преговараат со добра волја.

Зборувајќи за исходот од конфликтот, Арагчи оцени дека нема да има победници во оваа војна.

„Нема победници во оваа војна. Нашата победа е што можеме да се спротивставиме на нелегалните цели и досега го сторивме тоа. Тие не успеаја да ги постигнат своите цели, а ние успеавме да им се спротивставиме и да се спротивставиме, како што тврдат, на најмоќната армија во светот, заедно со Израел“, рече Арагчи.

Американскиот портал „Аксиос“ претходно објави, повикувајќи се на американски функционер запознаен со ситуацијата, дека Иранците во последните денови испраќале пораки до администрацијата на Трамп преку земјите од Персискиот Залив и други земји на Блискиот Исток, но САД не одговориле.

„Њујорк тајмс“ објави дека оперативци од иранското Министерство за разузнавање индиректно контактирале со ЦИА преку разузнавачка служба од трета земја со понуда да разговараат за условите за прекин на конфликтот.

Соединетите Американски Држави и Израел го нападнаа Иран во саботата наутро, на 28 февруари, во она што го нарекоа „превентивни напади“, по неуспехот на неколку рунди разговори за нуклеарната програма на Иран. Потоа Иран започна масовни одмазднички напади врз Израел и цели поврзани со САД низ целиот Блиски Исток.