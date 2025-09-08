Аријана Гранде едвај го достигнува микрофонот за време на нејзиниот говор на доделувањето на наградите VMA: „Дали ова станува полошо секој пат?“ (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Аријана Гранде ги затвори наградите за видео музика на MTV со освојување на својата трета награда за таа вечер. Сепак, нејзиниот настап на сцената беше нарушен од мал технички проблем.Всушност, кога Гранде се качи на сцената за да ја прими наградата за песната „Brighter Days Ahead“, таа се соочи со проблем, имено, држачот за микрофон беше поставен превисоко за нејзината висина.Пејачот реагираше на ситуацијата со насмевка и на шега праша: „Дали ова се влошува секој пат? Дали е ова намерно?“, предизвикувајќи смеа кај присутните.

“i promise there are brighter days ahead” ariana grande I LOVE YOU ! pic.twitter.com/NCU831jVO6 — fiona 𖦹☼ (@swtnrlumos) September 8, 2025

И покрај техничкиот проблем, 32-годишната поп-ѕвезда одржа емотивен говор, заблагодарувајќи им се на своите обожаватели кои, како што забележа таа, ја поддржуваат уште од тинејџерските денови.„Те сакам со сето срце и ќе те сакам до крајот на животот“, им рече таа на публиката и на своите обожаватели.Фотографија: РојтерсНа сцената ѝ се придружи режисерот на видеото, Кристијан Бреслауер, со кого сподели моменти на благодарност и гордост. Сепак, социјалните медиуми беа преполни по настанот со коментари конкретно за ситуацијата со микрофонот. Корисниците се шегуваа дека Гранде буквално морала да стои на прсти на петиците за да може да зборува, додека други изразија изненадување што техничкиот тим не ја прилагодил опремата за изведувачот.Покрај наградата за „Музичко видео на годината“, Аријана ги освои и наградите за „Најдобро долгометражно видео“ и „Најдобар поп-хит“, уште еднаш потврдувајќи го својот статус како еден од највлијателните поп-артисти на денешницата.



Пронајдете не на следниве мрежи: