Аријана Гранде нападната од маж на премиерата на „Wicked: For Good“: Се стрчал кон неа и ја влечел

Американската пејачка и актерка Аријана Гранде доживеа прилично непријатна сцена на премиерата на нејзиниот нов филм „Wicked: For Good“ во Сингапур, кога еден маж ѝ се приближи и почна да ја влече.

Во повеќе видеа направени од различни агли, Гранде може да се види како шета по жолтиот тепих со своите колешки кога маж во бела маица и шорцеви дотрчува кон неа, се врти и ја зграпчува.

Мажот, кој имал долга црна коса со руси прамени, ја прегрнал Гранде и ја повлекол кон себе додека таа се обидувала да избега.

Нејзината колешка Синтија Ериво веднаш се упатила кон местото на конфликтот, ставајќи се помеѓу Гранде и мажот додека таа го туркала. Потоа обезбедувањето интервенираше и го одвлече мажот од Гранде.

Гранде изгледаше видливо потресена од инцидентот, а потоа беше утешена од колегите.

Обожавателите брзо го идентификуваа мажот што го нападна црвениот тепих како Џонсон Вен, кој е познат на интернет како „Човекот со пижами“. Вен го објави своето видео од инцидентот на Инстаграм, пишувајќи: „Драга Аријана Гранде, ти благодарам што ми дозволи да скокам на жолтиот тепих со тебе“.

Вен е познат по тоа што се појавува на настани на познати личности. Во јуни, тој скокна на сцената со шокираната Кети Пери, а во август, упадна на концертот на The Weeknd пред обезбедувањето да го испрати од сцената.

