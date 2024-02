Армијата му подготвува подарок на Путин за изборите: Русите се подготвуваат да си ги вратат изгубените територии, 40.000 борци подготвени за напад (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Русија подготви 500 тенкови, повеќе од 600 борбени возила, стотици хаубици и четириесет илјади војници за нападот на Купјанск, тврди магазинот Форбс.

Русите наводно планираат да започнат голема офанзива во контекст на изборниот процес во Руската Федерација.

Според овој американски медиум, руската армија има за цел повторно да заземе огромен дел од регионот Харков кој накратко беше окупиран од Русите во 2022 година.

Според тие тврдења, сè што е источно од најблиската река Оскил е руска мета.

Kupyansk direction. Positions of the Ukrainian Defenders on the Oskil river.A sniper operator of the 32nd Brigade is operating on the shore of the Oskil river preventing the elrussians from crossing the river. He keeps the perimeter secure, preventing the enemy from advancing. pic.twitter.com/Cdha5S4uOo— The Russian Invasion of Ukraine (@wogoa1) February 5, 2024

Според Украинскиот центар за одбранбени стратегии, Руската Федерација планира да ги заземе сите области на Доњецк и Луганска и дел од Харковската област до реката Оскил до март 2024 година.

Како што објави Форбс, тој дел од регионот Харков би бил „подарок на Владимир Путин на денот на изборите од руската армија во Украина“ .

Според овој извор, околу 20.000 украински војници стационирани во северниот дел на областа ќе се спротивстават на руските сили .

Форбс наведува дека предноста во огнената моќ им овозможува на Русите да ја концентрираат артилеријата без многу страв од украинскиот оган против батерии.



