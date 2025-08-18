Армијата ја прославува 33-годишнината од своето постоење со свеченост во касарната во Штип

0 SHARES Сподели Твитни

Централната свеченост по повод 33-годишнината од формирањето на Македонската армија ќе се одржи денес во касарната „Јане Сандански“ во Штип. Повеќе од три децении исполнети со посветеност, жртва, знаење, храброст и решителност во служба на Татковината ќе бидат одбележани со пригодна програма и присуство на високи државни и воени претставници.Според протоколот на церемонијата, на присутните со говори ќе им се обратат претседателката Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски, министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на Генералштабот, генерал-мајор Сашко Лафчиски.На централната церемонија ќе присуствуваат и 26 потпоручници и 149 подофицери.За време на централната церемонија, претседателката Силјановска-Давкова, како што најави Генералштабот на Армијата, ќе го одликува со „Орден за воени заслуги“ Центарот за обука на кадети и офицери, кој е дел од Командата за обука и доктрини.На церемонијата се очекува да присуствуваат претседателот на Собранието, Африм Гаши, министри во Владата, пратеници, поранешни министри за одбрана и началници на Генералштабови, пензионирани генерали, високи гости од повеќе институции на Републиката, воено-дипломатскиот хор во Република Северна Македонија и други.Одбележувањето на 18 август – Денот на Македонската армија започна во петок (15 август) пред Министерството за одбрана и Генералштабот. Министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на Генералштабот генерал-мајор Сашко Лафчиски ќе им се обратат на вработените по повод Денот на армијата, нагласувајќи ја нивната професионалност и посветеност на службата.На свечениот собир на вработените во Министерството за одбрана и Генералштабот присуствуваа и заменик-началникот на Генералштабот, генерал-мајор Азим Нуредин, државниот секретар, Елизабета Чуповска Ристова, директорот на Генералштабот, бригаден генерал Орце Јордев, вработени во Министерството и Генералштабот и други гости.По повод Денот на армијата, синоќа во касарната „Илинден“ во Скопје се одржа артилериска чествување, при што 10 вода гаѓаа од шест топови на артилерискиот батаљон на Армијата.Роденденот на Армијата е 18 август, денот кога во Славеј Планина во 1943 година е формиран баталјонот „Мирче Ацев“, кој се смета за прва организирана воена формација на Македонската народноослободителна армија. Процесот на формирање на модерната Македонска армија, сепак, започна во 1992 година, кога тогашниот претседател Киро Глогоров, со раководството на Југословенската народна армија, го потпиша договорот за повлекување на федералната армија од територијата на Република Македонија.Македонската армија денес е составен дел од поширокиот колективен безбедносен систем откако Република Северна Македонија во март 2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО.

Пронајдете не на следниве мрежи: