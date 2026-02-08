АРМ: Нема нови случаи на шуга кај војниците, состојбата се следи

Во врска со случајот со двајца професионални војници од велешката касарна „Алексо Демниевски – Бауман“ кај кои беше дијагностицирана шуга, Армијата на Република Македонија денеска соопшти дека нема нови заразени припадници и дека ситуацијата се следи.

Според информации од ТВ 24, најмалку десетмина се ставени во изолација, но од АРМ ги отфрлаат овие тврдења како неточни и ги оценуваат како шпекулации.

Некои сведоци од касарната за медиумите наведоа дека шугата се појавила поради несоодветни хигиенски услови во објектот каде што новите професионални војници пред месец и половина положија свечена заклетва. Армијата, сепак, нагласува дека овие информации не одговараат на реалноста и дека се преземени сите мерки за заштита на војниците.