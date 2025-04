Арналди го победи својот идол Ѓоковиќ и приреди нов шок за Србинот

0 SHARES Сподели Твитни

Новак Ѓоковиќ дефинитивно не е во посакувана форма и не може да пронајде континуитет во својата игра, нешто што го покажа и во првиот свој настап на Мастерсот во Мадрид.

По раните елиминации на Мастерсите од серијата 1000 во Индијан Велс и Монте Карло, Ноле ќе продолжи да го бара вистинскиот ритам и по Мастерсот во Мадрид, каде денеска беше елиминиран во воведната рунда.

Србинот сигурно не памети кога последен пат бил елиминиран во воведното коло на три големи турнири во низа, а овојпат како непремостлива пречка се покажа Матео Арналди кој ја оствари најголемата победа во својата кариера.

Младиот Италијанец го победи својот идол на централниот терен во шпанската престолнина и славеше со 6:3 и 6:4, пред се воден од добриот сервис, но и од низата големи грешки на фаворитот.

Новак беше непрепознатлив за свои стандарди и имаше дури 32 неизнудени грешки, што доволно говори дека се уште е далеку од посакуваната форма на земјена подлога во самата завршница од подготовките за Ролан Гарос.

