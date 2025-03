Арнолд се повлече, Слот брзо најде замена

0 SHARES Сподели Твитни

Вчера се појавија вести дека Трент Александар-Арнолд донесе конечна одлука за својата иднина, и во наредната сезона нема да биде дел од Ливерпул. Покрај понудата на Ливерпул за продолжување на договорот, доби интерес и од Реал Мадрид и Барселона, а ја избра понудата на мадридскиот тим за продолжување на својата кариера. Арне Слот, тренерот на Ливерпул, го завршил својот телефонски разговор и го постигнал договорот за ангажман на ново десно крило, кое ќе биде актуелниот играч на Баер Леверкузен, Џереми Фримпонг. Претстојат интересни месеци за „црвените“, со неизвесност околу останувањето на Вирџил ван Дајк и Мо Салах во клубот на „Енфилд“. Овие тројца, заедно со Александар-Арнолд, се со истечен договор на крајот на сезоната и можат слободно да преговараат за нов клуб, доколку не изберат да обноват договор со Ливерпул. Последни шпекулации од Шпанија сугерираат дека Александар-Арнолд одлучи својата кариера да ја насочи кон Реал Мадрид. Новинарот Кристијан Фалк информира дека тренерот на Ливерпул, Арне Слот, во континуиран контакт со Фримпонг, го договара неговиот транфер на „Енфилд“.

