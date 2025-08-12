Арон Тејлор-Џонсон главен фаворит за новиот Џејмс Бонд: Големи имиња во трката

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот актер Арон Тејлор-Џонсон се најде во центарот на вниманието како еден од главните кандидати за наследник на Даниел Крег во иконската улога на Џејмс Бонд.

Иако сè уште не е официјално потврдено кој ќе ја преземе легендарната улога на тајниот агент 007, коментарите на социјалните мрежи јасно покажуваат дека Арон има голема јавна поддршка.

Шпекулациите за неговото вклучување траат со месеци, а овие гласини се поткрепуваат од фактот дека Тејлор-Џонсон неодамна потпиша договор со луксузниот бренд Омега, кој со години игра важна улога во франшизата Бонд како официјален добавувач на часовници. Овој потег дополнително ги поттикна сомневањата дека тој е новиот избор на продуцентите.

Доколку ја добие оваа престижна улога, Арон ќе очекува и значителни финансиски придобивки. Неговиот претходник, Даниел Крег, кој ја презеде улогата во 2005 година и се појави во шест филмови, наводно заработил дури 100 милиони долари.

Сепак, дури и без таа работа, Тејлор-Џонсон веќе се докажа во филмската индустрија. Неговото богато актерско искуство вклучува улоги во филмови како „Kick-Ass“, „Nowhere Boy“ и „Marvel’s Avengers: Age of Ultron“, каде што го играше ликот Пјетро Максимоф.

Неговата нето вредност се проценува на повеќе од 19 милиони долари. Покрај тоа, тој е во брак со познатата режисерка Сем Тејлор-Џонсон, чие богатство се проценува на околу 20 милиони долари, што ги прави еден од највлијателните парови во светот на киното.

Иако се натпреварува со имиња како Тео Џејмс и Хенри Кавил, Арон заработи сериозна шанса да стане новото лице на британскиот шпион со својата претходна работа, харизма и зголемено присуство во медиумите.

Кога беше прашан за можноста всушност да стане Бонд, актерот кратко рече: „Навистина не е на мене да кажам нешто“.

