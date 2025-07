Арсовска и пиша на Агелер: Не ви е незгодно да ви се гости овие двајца кои треба да се на црна листа

Добро утро Амбасадорке Агелер, среќен нека е денот на независноста на САД.

Само да прашам, не ви е малку незгодно во листата на ВИП гости вчера што ви беа лица кои треба да ви се на црна листа на санкции.

Овие двајцава незгодно насмеани на фотографијава, за кои имаат институциите цврсти докази за криминал во најмалку 152 случаи и за кои се спроведуваат сериозни истраги во моментов, наместо да ви се на црна листа на санкции на САД насочени против поединци и бизниси вклучени во корупција и нарушување на човековите права, ви беа во прв ред во Амбасада вчера.

На листа на санкции со децении се наоѓаат лица ПОРАДИ НАВОДИ за корупција и поткопување на демократските процеси, меѓу нив се наоѓаат политичари, поранешни премиери и министри, градоначалници, судии, а САД ги санкционираат таквите поединци како дел од напорите за промовирање одговорност и борба против корупцијата во регионот на Западен Балкан.

А за овие двајца ИМА НЕПОБИТНИ ДОКАЗИ, не НАВОДИ.

Wishing you a Happy Independence Day, with hope for Liberty and Justice for all of us living in Macedonia that are under severe threats from Visar Ganiu, Izet Medziti and Ejup Ademi!

U.S. Embassy Macedonia