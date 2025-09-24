Арсовска: Мицкоски несреќо, твоите советници четири години го блокираат Скопје!

*Објава на Фејсбук на градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска

Мицкоски НЕСРЕЌО, јас завршувам со борбата во која ТВОЈОТ претседател на совет на Град Скопје и ТВОИТЕ советници 4 години го блокираа и урнисаа градот:

-не гласаа за нови автобуси,

-не гласаа за бесплатен превоз,

-не дозволија да се набави нова механизација за да се чисти ѓубрето,

-не гласаа ништо во интерес на граѓаните за да биде задоволена ТВОЈАТА СУЕТА.

Ни за вработување на НОВИ ПОЖАРНИКАРИ, ни за нови противпожарни возила им кажа да не гласаат!

Ако сакаше да има одговорност, требаше ТВОИТЕ СОВЕТНИЦИ да дадат оставка, за да сега ТИ ЗАЕДНО СО НИВ не си директно одговорен за хаосот во Скопје.

Еве сега и јас им се извинувам на граѓаните што сум мислела дека си чесен, професор и интелектуалец, не знаејќи што навистина си.

Администрација во град Скопје јас не ја донесов, работев со луѓе кои се професионални, вредни и го сакаат градот за разлика од ВАС, тоа се луѓе кои ВИЕ и таквите како вас ги вработиле во изминатите 30 години.

И за крај, ТИ и ТВОЈАТА администрација имате одговорност затоа што

– над 60 деца без вина ви настрадаа во Кочани и ништо не превземате

– ви изгоре пола држава за да си прави некој простор за фотоволтаици

– ви изгоре отпад во Трубарево еко катастрофа пред очите на сите ТВОИ институции кои не реагираат

– убиства ви се случуваат пред очи секој ден

– убиваат жени кои ТЕБЕ и ТВОЈОТ министер Тошковски во очај ве молеле за помош

А одговорност за над 150 небезбедни нелегални дивоградби висококатници кои секој момент може да се срушат во Чаир ќе има ли? Оди скриј се и молчи! Отпадот ќе се исчисти за една недела бидејќи ТЕБЕ ќе ти треба успешен градоначалник, фирмичките приватни ви се подготвени за акција, ама животите и здравјето на невините за кои си ТИ одговорен нема да ти ја исчистат совеста!

П.С Луке брзо смислувај нов постер за Мицкоски да дефокусира, глуми жртва и бега од новинарски прашања!