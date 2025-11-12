Арсовска: Пред три години поднесов жалба против „Усје“, зошто директорот сè уште не е уапсен?

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната градоначалничка на Градот Скопјe, Данела Арсовска, повторно ја обвини владата за прикривање на одговорноста на цементарницата „Усје“ за загадувањето на главниот град.

Таа на социјалните мрежи објави дека пред три години поднела кривична пријава со докази, но институциите, вели таа, сè уште не преземаат никакви мерки.

„Пред три години поднесов кривична пријава против „Усје“ со докази. Дали директорот на „Усје“ е суспендиран поради загадувањето на Скопје што постојано го предизвикува, и зошто не?“, праша Арсовска во својата објава на Фејсбук.

Таа забележа дека денес над Кисела Вода повторно е видлив облак од чад, што укажува дека фабриката сè уште неконтролирано загадува.Арсовска, исто така, остро го нападна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицковски, нарекувајќи го „режимски диктатор“, тврдејќи дека „неговата единствена наредба за апсење била насочена кон луѓе кои чистеле ѓубре низ градот“.

