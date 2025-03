„Арс Ламина“ донираше книга во училиштето „Димитар Влахов“ – Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Издавачката куќа „Арс Ламина“ ја обезбеди книгата „Шарени ириси“, издадена на кирилско и Брајово писмо, како донација за Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ во Скопје. За време на оваа посета, учениците имаа можност да читаат делови од книгата и да се запознаат со авторката Јована Матевска-Атанасова. Новото издание, кое комбинира различни форми на писмо, отсега ќе биде достапно за сите деца и младинци во училишната библиотека. „Шарени ириси“ претставува нежна и лирска приказна која истражува љубовта меѓу татко и ќерка, каде што светлината и темнината симболично се преплетуваат. Оваа сликовница беше призната со награди за Најкреативно издание и Поттикнување општествена одговорност на Саемот на книга 2024, според изјавата од „Арс Ламина“.

