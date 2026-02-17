Артилериска војна во Источна Европа: Чешка испорача 4,4 милиони гранати на Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Чешката иницијатива за набавка на муниција за Украина досега обезбеди испорака на 4,4 милиони гранати од голем калибар, што е повеќе од половина од вкупната количина на таква муниција испорачана во оваа земја од почетокот на програмата.

Според чешкиот претседател Петр Павел, кој зборуваше за ова во интервју за чешките медиуми, 4,4 милиони гранати од голем калибар веќе пристигнале во Украина во рамките на програмата наречена Чешка иницијатива. Оваа програма вклучува купување муниција за вооружените сили на Украина во трети земји и нивна испорака на украинското бојно поле.

„Ако го погледнеме претходниот период, од започнувањето на иницијативата, таа испорача околу 4 милиони и 400.000 единици муниција од голем калибар во Украина. Само минатата година имаше речиси два милиони. Без оваа испорака на муниција, вооружените сили на Украина не би можеле да спроведат ефикасна одбрана, бидејќи ако немате безбедно и предвидливо снабдување со муниција, не можете ефикасно да ја планирате вашата одбрана“, рече Павел.

Тој нагласи дека Чешка не само што го иницирала овој проект, туку и го обезбедила своето знаење за тоа како да се соберат партнери, финансии, ресурси, рути и логистика со цел да се собира муниција низ целиот свет, каде и да е достапна, и да се достави до Украина „под разумни услови и по разумни цени во најкраток можен рок“.

Чешката иницијативна програма се спроведува од почетокот на 2024 година, а првите испораки на гранати започнаа во текот на летото истата година. Учесниците во програмата купуваат муниција во трети земји, а потоа ја транспортираат до Украина преку договорени логистички синџири.

Планирано е во рамките на оваа програма да се набават не само гранати со калибар 155 мм, туку и други видови гранати со калибар од 100 мм и повеќе. Поточно, имаше извештаи за испораки на артилериски гранати со калибар 122 мм, 152 мм и 155 мм, кои се користат во различни системи на оружје на украинската армија.

По промената на владата во Чешка на крајот од 2025 година, се појави неизвесност во врска со продолжувањето на оваа иницијатива. Сепак, новата влада одлучи да ја продолжи, со услов Чешка повеќе да не ја поддржува финансиски програмата, туку да игра улога на координатор помеѓу земјите-партнери, добавувачите и логистичките текови.

Познато е дека до средината на декември 2025 година, земјите-партнери веќе обезбедија средства за набавка на 760.000 артилериски гранати за Украина во 2026 година во рамките на чешката иницијатива, која планира да ја продолжи и прошири оваа програма за поддршка.

