0 SHARES Сподели Твитни

Никола Јокиќ се врати на кошаркарските терени со импресивен настап против Милвоки Бакс, остварувајќи трипл-дабл со 39 поени, 10 скока и 10 асистенции. Српскиот кошаркар беше вистинска загатка за противниците, предводејќи го Денвер Нагетс до победа од 127:117, што беше нивни 46-ти триумф во сезоната. Јокиќ е признат по својата способност за извонредно разбирање на играта и правење вистински потези во клучни моменти. Неговиот брилијантен настап го покажа својот врв кога изведе мајсторија што дел од обожавателите веќе ја гледаат како најдобра асистенција на годината во НБА лигата.

The post Асистенцијата на годината во НБА: Јокиќ воодушевува со својот потег appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: