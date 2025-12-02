Астрологот кој ја предвиде пандемијата на коронавирусот сега има уште пострашно пророштво! Ова се неговите совети „Храната ќе стане новата валута“

0 SHARES Сподели Твитни

Абигја Ананда, младиот индиски астролог кој го привлече светското внимание предвидувајќи ја пандемијата пред да започне, сега предупредува на глобален недостиг на храна. Според неговите прогнози, во следните 15 години, човештвото ќе се бори да обезбеди основни прехранбени производи.

Индискиот астролог Ананда предвидува дека светот ќе влезе во долгорочен циклус на големи промени почнувајќи од 2029 година, додека 2039 и 2040 година ги означува како период во кој храната ќе стане највредниот ресурс на планетата. Причина за оваа криза нема да бидат само климатските промени, туку и:

нарушувања во синџирот на снабдување,

војни и политички блокади,

загадување на почвата и водата,

прекумерна употреба на хемикалии во земјоделството,

намалување на плодноста на почвата и намалување на приносот.

Според неговото пророштво, цената на основните прехранбени производи како што се оризот, пченицата, млекото и зеленчукот би можела да се зголеми многу пати , а во некои региони светата храна би станала достапна само за привилегираните.

Ананда истакнува дека само заедниците кои се самоодржливи, поврзани со природата и способни сами да произведуваат храна можат да ги ублажат ефектите од оваа криза. Неговите совети вклучуваат:

Садење сопствена храна, дури и на балкони или мали градини,

Зачувување на семе од стари сорти,

Враќање кон органското и традиционалното земјоделство,

Намалување на зависноста од големите малопродажни синџири,

Учење на едноставен и скромен живот.

„Храната ќе стане новата валута. Луѓето кои можат да ја произведат ќе бидат богати, додека оние кои зависат од системот ќе бидат најранливи“, вели Ананда.

