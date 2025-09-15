АСТРО ВОДИЧ: Подобри финансии за Бик, Јарец решава стари проблеми, а Раковите имаат интересен период пред себе

0 SHARES Сподели Твитни

Дознајте што ве очекува следната недела за секој хороскопски знак.ОВЕНХранаМногу возбуда, нервоза, стрес – ви требаат покалорични намирници за да имате добро ниво на енергија, но тие не смеат да бидат намирници што го оптоваруваат желудникот или предизвикуваат лошо варење.ЉубовМожеби нервите малку се истрошија во партнерските односи, но страстите сè уште стојат и постојат, стабилни и силни, и ќе ви помогнат да го поминете поголемиот дел од оваа недела во прилично добра енергија со вашата сакана личност. А најдобриот начин да го искористите викендот е за одмор или кратко патување. Слободни Овни – уште една возбудлива недела е пред вас – малку за релаксација, многу за забава и за некои навистина инспиративни средби или контакти што можат да поминат преку социјални активности, но и преку деловни теми.РаботаИмавте доста заморен и не особено инспиративен период зад вас, и се чини дека оваа недела нема да биде подобра во таа смисла. Имате многу обврски и претурање и одлично е што успевате да ги решите сите и да ги направите како што треба, но ве заморува тоа што малку работи одат лесно, туку претежно сè импулсивно. Ако чекате информации, завршување на важни административни прашања, некои договори, сето ова започнува на крајот од работната недела.ЗдравјеЗамор, малку послаб имунитет.БИКХранаВе очекува напорна недела, во која ќе има малку време и простор за квалитетни и навремени оброци. Претежно ќе бидат оброци доцна навечер или брза храна и грицки.ЉубовВо текот на работната недела, обично имате трка со времето – обврски на едниот, обврски на другиот – сите обврски бараат ваше време и внимание и не оставаат многу простор за моменти со вашата сакана личност. Но, кога ги има – тие моменти се жешки и слатки. Ако не сте навистина преоптоварени со работа (и вашиот партнер и вие) – викендот би можел да биде навистина добар за заедничка релаксација и малку мир само за вас двајца. Слободни Бикови – не е лош период за љубов дури ни сега, а уште подобар започнува од викендот и понатаму. Новозапочнатите приказни можат да се развиваат и да траат.РаботаПодобри финансиски приливи од оваа недела, поголема можност за заработка или приходи од повеќе извори. И сето тоа би било одлично да не беа непланираните трошоци и веројатно поврзани со домот или членовите на семејството. Што се однесува до работата – сте оптоварени со обврски. Сепак, вашата организација е доста солидна, па сè се постигнува на време. Малите недоразбирања со колегите се решливи и брзо се наоѓа заеднички јазик.ЗдравјеОдморајте се повеќе, нервирајте се помалку (барем обидете се).БЛИЗНАЦИХранаВашиот метаболизам се забрзува, поради оваа причина ви се потребни оброци кои ќе содржат и протеини и јаглехидрати. Можете да ја збогатите вашата исхрана, само избегнувајте празни калории од слатки, грицки и тесто.ЉубовСлободните Близнаци како да фрлиле лажица мед – од периодот на љубовни шанси и забава, влегувате во период на љубовни шанси и забава! Ваш е изборот дали сакате да ги сфатите некои комуникации или флертувањето малку посериозно, или дали ви е поудобно на површно, опуштено и забавно ниво. Особено можете да станете активни на социјалните медиуми или апликациите за запознавање. Што се однесува до зафатеност – сè додека не поставувате некои чувствителни теми и прашања на дневен ред – односот со вашиот партнер ќе биде токму како што треба.РаботаНекои одговорности и некои колеги ќе бидат многу заморни и неинспиративни – буквално ќе ги „направите“ и едвај чекате да ги завршите што е можно поскоро. Во вториот дел од неделата, ќе почувствувате наплив на инспирација – можно е тогаш да ви се отворат некои нови проекти, нови зделки – нешто што ќе ве охрабри и во кое ќе можете лесно да се „пронајдете себеси“. Одлична комуникација во тој период, повеќе од добра за преговори.ЗдравјеЗголемени поплаки кај хронично болни.РАКХранаЈадете почесто потажи, супи, чорби, чорби – сега ви одговара сè „на лажица“. Ќе ви се допаднат и пиперките, доматите, тиквичките, карфиолот и модриот патлиџан. Од овошје – сливите.ЉубовПромена на расположенијата во партнерските односи кај двајцата „учесници“ или поради семејни настани или поради активирање на теми кои се особено чувствителни или на кои двајцата можете да реагирате многу добро. И вашиот партнер и вие може да имате нејаснотии, но и сомнеж и чувство дека некои работи се прикриваат. Слободни Рокови – пред вас се отвора многу интересен период од викендот. И досега беше активен, инспиративен и забавен, а од сега па натаму ќе стане возбудлив и со потенцијал за сериозна љубов.РаботаБрзо и полно со настани уште од самиот почеток на работната недела. Можни се мали административни проблеми или компликации со документацијата – сложени на почетокот, но сепак решливи. Недела која ќе ве „бара“ за подобра организација бидејќи многу ситуации ќе бидат активни истовремено. Непланираните трошоци (трошоци поврзани со автомобил, за деца или за дефект на уред) ви се смешкаат. Приливите може да доцнат.ЗдравјеМожност за повреди, почести главоболки или проблеми со желудникот.ЛАВХранаОброците нека бидат лесни, но редовни – не го оптоварувајте варењето со тешка храна. Внесувајте повеќе течности и повеќе зеленчук – пред сè брокула, карфиол, зелен грав, келераба, целер.ЉубовВенера ќе биде ваша гостинка уште неколку дена, а потоа ќе се пресели во девствено соседство, затоа уживајте додека е со вас и искористете го секој момент до петок за забава, релаксација, уживање. Без разлика дали сте сами или во пар. Од викендот, тоа е добар момент за оние кои се зафатени да разговараат за стандардни, практични теми, но и за иднината на вашата врска и некои заеднички планови. А за оние кои се слободни, тоа е добро време да се договорат и да се видат со стари пријатели, а можеби и да запознаат некои нови.РаботаИ оваа недела, финансиите се во фокусот – и она што доаѓа до вас и она што излегува од вас. И ќе има доста од обете. Сепак, морам да напоменам дека е можно трошоците сепак да излезат на површина. Бизнис – не е лоша ситуација. Комуникацијата можеби не е одлична на почетокот на неделата, но се подобрува многу подоцна. Добар период за службени патувања или за посериозни деловни зделки.ЗдравјеПостарите Лавови или хронично болните луѓе би можеле да имаат поизразени тегоби.ДЕВИЦАХранаМенталните и физичките напори во овој период бараат да го подготвите вашето тело со здрава и разновидна исхрана. Јадете јаболка, портокали, мандарини, лимони. Од зеленчук, ќе ви се допадне кељ, карфиол, тиквички.ЉубовПериодот на затемнување (7 септември затемнување на Месечината во полето на вашиот партнер, сега 21 септември затемнување на Сонцето во вашето место) е значајно време. Предизвикувачки за оние врски кои се нестабилни (бидејќи ќе ги извади на површина сите недостатоци и проблеми во емотивната врска), стимулативен за оние врски кои се стабилни (бидејќи се прават промени кои помагаат врската да се развива и напредува). Охрабрувачки и за слободните Девици, бидејќи укажува на почетоци на значајни и важни љубовни приказни (тие не мора да бидат едноставни, но ќе бидат трајни и незаборавни).РаботаСлично како и кај прашањата за емоциите – во деловниот сектор, „пченицата од плевата“ сега се одвојува – некои соработки и соработници, деловни партнери се намалуваат, но и некои врски се подобруваат, стануваат посериозни, напредуваат. Секако ќе се очекува од вас да бидете максимално посветени, ефикасни и одговорни, бидејќи фундаментално – пред вас е напорен деловен период. Фокусирајте се на задачите и добро организирајте се.ЗдравјеМентално и физички, ве очекува многу напорна недела.ВАГАХранаОбрнете повеќе внимание на исхраната. Елиминирајте ја брзата храна, слатките, грицките помеѓу оброците. Внесувајте повеќе протеини преку месо, јајца и вклучете повеќе зеленчук и житарки, како и јаткасти плодови, во вашата исхрана.ЉубовВашата владетелка Венера влегува во знакот на Девица во петок, полето кое е „зад вашиот грб“. Однадвор – нема многу да се промени оваа недела, но одвнатре – ќе почнете да си поставувате некои прашања, да анализирате и да барате одговори на теми кои можеби ве збунуваат или оптоваруваат. Решенијата и одговорите што ви се потребни ќе потраат малку време и трпение. Ова особено важи за оние кои се „во пар“. За слободните – период за моментално и брзо заљубување, но и период за забранета и тајна љубов.РаботаПрвата половина од неделата ќе биде малку понапорна за вас – ќе треба да се прилагодите на специфични околности, но и на комплицирани ситуации и луѓе со кои работите и соработувате. Кога Меркур ќе се пресели во вашиот знак во четврток, ќе можете полесно да функционирате во комуникацијата, а вашите мисли и јазик ќе бидат брзи и ќе ја погодат целта. Одличен период за преговори или за почеток на реализација на идеи за кои размислувате долго време.ЗдравјеВи треба повеќе одмор и релаксација.СКОРПИЈАХранаСекој час подлегнувате на искушението, а во моментов најголемите се слатките и грицките. Можете да земате зеленчук во неограничени количини, а слатките обидете се да ги замените со разновидно овошје.ЉубовОтворањето теми и прашања што долго време тлееле под површината или што не сте можеле да ги решите досега – може да биде и барачко, тешко, но сепак ослободувачко искуство во вашите емотивни врски. Бидејќи сè додека двајцата не кажете јасно и искрено во што е проблемот – не можете ни да очекувате дека тој проблем ќе биде решен, нели? Оваа недела може да го донесе тој прв чекор кон стабилизирање и подобрување на вашата врска. Слободни Скорпии – можностите доаѓаат преку социјални активности и преку пријатели кои евентуално би можеле да станат „вистинските“.РаботаНервозата е присутна наутро и секој работен ден – понекогаш поради комплицирани околности, понекогаш поради тешки обврски. Но, се појавуваат проблеми – ги решавате проблемите и продолжувате понатаму. Се надевавте дека некои ситуации ќе бидат поедноставни, дека ќе ви биде полесно, но така е. Во суштина, сте доста задоволни од она што сте го постигнале, но целиот изминат период ве измори во голема мера, и психички и физички.ЗдравјеЗамор, можни проблеми со спиењето.СТРЕЛЕЦХранаГоведското, пилешкото и рибата може да се подготвуваат, динстаат или скараат. Јајцата и млечните производи се консумираат во умерени количини, а треба целосно да се избегнуваат печива, слатки и тесто.ЉубовСепак е поволна љубовна фаза и за слободните и за зафатените припадници на овој знак. Што се однесува до зафатените луѓе – ќе имате некои комуникациски грешки или проблем да се договорите во првата половина од неделата, но страстите и желбите ќе го испеглаат сето тоа убаво и ќе го доведат на свое место. А со слободните – некои стари „играчи“ се обидуваат повторно да танцуваат љубовен танц со вас, а некои нови се распаѓаат за да ви докажат дека се вистинските за вас. А вие? Па, се двоумите, па понекогаш би се вратиле на старото, а понекогаш би пробале нешто ново.РаботаДо средината на неделата, вознемиреност, тежина, секакви комплицирани обврски и подеднакво комплицирани барања од соработниците. Уморни сте од приказните на некои луѓе, уморни сте од нивната тесноградост, празни приказни и лажни ветувања. Ситуацијата е подобра од средината на неделата, ако ништо друго – барем ќе можете полесно и побрзо да комуницирате со оние со кои работите. Многу обврски, но сè завршувате во последен момент.ЗдравјеБи било добро да се одмарате повеќе.ЈАРЕЦХранаОвошјето и зеленчукот се неопходни за имунитетот, а можете да си играте и да правите разни комбинации од свежо цедени сокови. Намалете го внесувањето на месни производи и експериментирајте малку со зачини.ЉубовМногу работи што „мора“ да ве одвлекуваат вниманието овие денови, но сепак имате доволно простор за вашиот партнер и за вас, за моменти во кои ќе можете и да се опуштите и подлабоко да се поврзете. Исто така, сега е време старите, нерешени теми да се појават на дневен ред, како и оние прашања чие решавање зависи од стабилноста и иднината на вашата врска. Слободни Јарци – Транзицијата на Венера во знакот Девица од петок отвора фаза на подобри емотивни можности. Оние во кои, покрај привлечноста, постои и добра комуникација и сличен начин на размислување.РаботаВо бизнисот – направете чекор назад. Проверете дали сè е на свое место, дали сте направиле грешка или сте пропуштиле нешто – и дури потоа продолжете понатаму. Исто така – некој со кого претходно сте работеле се обидува повторно да се поврзе со вас. Уверете се сами дали е можно повторно да се создаде соработката. Што се однесува до моменталните обврски – може да бидете забавени во однос на оние работи што не ве инспирираат. Финансии – поволна монетарна фаза.ЗдравјеПомлади – помалку настинки или повреди. Постари – поизразени хронични тегоби.ВОДОЛИЈАХранаЗа да се започне метаболизмот и малку да се олесни варењето, би било добро оваа недела да консумирате повеќе овошје, зеленчук, јаткасти плодови и житарки. Бидете многу внимателни во врска со исправноста на млечните и месните производи.ЉубовКомуникацијата со вашиот партнер ќе стане подобра од средината на неделата – добро ќе се разбирате, брзо ќе се согласувате – па затоа ќе биде лесно да го испланирате и спроведете она што сте го договориле. Сè уште ќе имате фази каде што толку многу се сакате и такви каде што си одите на нерви, но ќе можете заедно да се смеете на сопствената тврдоглавост. Слободна Водолија – ќе запознаете луѓе со кои е толку лесно да разговарате на која било тема. Живите, насмеани и интересни разговори лесно се претвораат во флерт.РаботаОваа недела „ветува“ да биде уште една во низата зафатени – и не се сомневајте, ќе ги исполни своите ветувања. Тенденцијата да бидете премногу зафатени секој ден и да се обидувате добро да се организирате продолжува. Со некои колеги ќе се сложувате одлично (особено во вториот дел од неделата), за некои ќе ви треба секој нерв што ви е преостанат. Во овој период не сте задоволни од приливите, бидејќи тие не ги покриваат вашите трошоци.ЗдравјеДоволна доза на замор.РИБАХранаПрејадување, флуктуации во апетитот, несоодветно приготвена или неисправна храна, склоност кон појака храна и слатки – сето ова може да ви предизвика проблеми со желудникот, лошо варење и надуеност.ЉубовНекои разговори и теми со сакана личност ќе ве задоволат, некои веднаш ќе ве натераат да се згрчите или да се затворите во себе. Во основа, сите разговори поврзани со емоции, споделени моменти, блискост – ќе одат непречено, но практичните, рационалните или оние во кои (од ваша гледна точка) вашиот партнер ве провоцира или ве доведува во прашање или се сомнева во вас – па, ќе оди комплицирано. Ако вашата врска не е многу стабилна во последно време – треба да разговарате и за тие чувствителни теми. Слободни – ве очекува љубовен период со посериозни и потенцијално трајни емотивни пригоди.РаботаМногу нови обврски се пред вас, но многу од оние на кои мора да се вратите од некоја причина – да проверите, поправите, исправите. Комуникацијата со оние со кои работите не е лесна овие денови – не се разбирате баш добро, останувате нејасни или си давате нецелосни информации еден на друг. Потребен е поголем напор за да се најде заеднички јазик. Недела со добра заработка и подеднакво силни трошоци.ЗдравјеПроблеми со желудникот, а кај постарите лица – хронични тегоби.

