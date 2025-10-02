Атентати од иднината: Украинците убија руски политичар на окупираната територија со дрон

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Советот на претставници на Нова Каховка, Владимир Павлович Леонтјев, беше убиен во напад на украински дрон при влегување во зградата на локалната самоуправа.Леонтјев почина од повредите додека примаше лекарска помош во болница. Во видео објавено од местото на нападот, експлозијата на дронот уништи и возило во близина, при што дронот удрил само неколку метри од Леонтјев.Две лица кои биле во близина биле повредени како резултат на експлозијата, потврдија локалните медиуми.

❗️Former head of the occupation administration of Nova Kakhovka, Volodymyr Leontiev, died as a result of a drone attack pic.twitter.com/0zJpsR9b0m— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 1, 2025

Леонтјев го презеде управувањето со локалната самоуправа на Нова Каховка откако местото беше окупирано од руската армија. Од друга страна, од почетокот на војната, украинската армија и разузнавачките служби вршат целни ликвидации на претставници на властите на окупираната територија.Употребата на беспилотни летала во целни ликвидации е сè почеста практика што ја користат украинските разузнавачки служби заедно со единиците на украинската армија.Масовната употреба на дронови кои се водени со оптички кабел овозможува употреба на дронови на растојанија од 15 до 20 километри, што обезбедува висок успех на ваквите операции.



