Атлетико Мадрид официјално е продаден

Инвестицискиот фонд „Аполо Спортс Капитал“ е новиот мнозински акционер на Атлетико Мадрид, објави клубот.

„Атлетико Мадрид и неговите главни акционери, Мигел Анхел Хил, Енрике Серезо, Квантум Пацифик Груп и фондовите управувани од Арес Менаџмент, постигнаа договор Аполо Спортс Капитал (ASC), глобална компанија за спортски инвестиции, да стане мнозински акционер во нашиот клуб“, објави клубот.

Четворицата поранешни главни акционери ги намалија своите удели за да му овозможат на нов инвеститор, сега поголем акционер во клубот, да стекне удел. Клубот објави дека Мигел Анхел Хил и Енрике Серезо ќе продолжат да го водат Атлетико како извршен директор и претседател на одборот, соодветно, и ќе останат акционери, гарантирајќи го континуитетот и визијата на проектот и нивното водство.

„Инвестицијата на ASC ќе ја зајакне позицијата на нашиот клуб меѓу фудбалската елита и ќе ја поддржи нашата амбиција да постигнеме долгорочен успех за нашите милиони фанови низ целиот свет.“

Акционерите планираат да обезбедат нов капитал за поддршка на долгорочните планови на клубот, вклучувајќи понатамошни инвестиции во тимот и големи инфраструктурни проекти.

Исто така, треба да се додаде дека финансиските детали од договорот не се објавени.

