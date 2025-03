0 SHARES Сподели Твитни

Шпанскиот клуб Атлетико Мадрид има намера да испрати понуда за напаѓачот Дарвин Нуњес од Ливерпул. Понудата изнесува 35 милиони евра, што е значително пониско од цената која ја бара Ливерпул. Иако Ливерпул би можеле да се одлучат за продажба на Нуњес во летниoт трансфер период, тие не се подготвени да го направат тоа за помалку од 50 милиони евра. Со заминувањето на Гризман во Лос Анџелес, Атлетико смета дека уругвајскиот напаѓач би бил добра замена.

The post Атлетико Мадрид покажува интерес за Нуњес appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: