0 SHARES Сподели Твитни

Ауди ја прекина испораката на возила на своите салони во Соединетите Американски Држави поради неизвесноста во врска со увозните царини кои ги воведе американската влада.

Германската марка не произведува автомобили во САД, туку своите модели ги увезува од Европа и Мексико.

Компанијата ја сопрела испорака на новите автомобили кои пристигнале во САД по 3 април, кога беше воведена новата царина од 25 отсто на сите автомобили увезени во земјата.

Возилата на Ауди во моментов се складираат и не им се испраќаат на дилерите додека компанијата да формулира нов деловен план за САД.

Актуелните залихи на Ауди кај дилерите во САД се проценуваат на околу 60 дена, што значи дека купувачите до тогаш можат да купат нови автомобили кои не се подложени на новите царини.

Фолксваген и Јагуар Ленд ровер му се придружија на Ауди во прекинувањето на испораката на нови возила поради царините.

The post Ауди прекинува со продажбата на автомобили во САД. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: