АФД во водство на новите анкети во Германија

Во Германија, 100 дена откако новата влада на христијанските демократи CDU/CSU и Социјалдемократската партија на Германија (SPD) ја презеде функцијата, десничарската Алтернатива за Германија (AfD) го презеде водството во анкетите на јавното мислење.

Анкета на Институтот Форса, објавена од RTL и NTV, покажува дека 26 проценти од Германците би гласале за AfD во овој момент, што е највисоко во последните неколку недели. CDU/CSU е на второ место со 24 проценти, а SPD е на трето место со само 13 проценти. Заедно, коалициските партнери што ја сочинуваат владата имаат 37 проценти. Патем, SPD го дели третото место со Зелените, кои исто така можат да сметаат на 13 проценти од гласовите. Левицата моментално би освоила 11 проценти од гласовите. Алијансата Сара Вагенкнехт би добила четири проценти од гласовите, а FDP три проценти, што значи дека нема да го поминат прагот.

Во исто време, бројот на граѓани кои се неопределени или не сакаат да гласаат постојано расте. Моментално има 25 проценти од нив, значително повеќе отколку пред четири години кога имаше 17,9 проценти. Популарноста на канцеларот Фридрих Мерц исто така се намалува, само 29 проценти од Германците се задоволни од неговата работа, што е за три процентни поени помалку отколку кога ја презеде функцијата. Уделот на незадоволни луѓе достигна 67 проценти, а незадоволството е особено изразено кај поддржувачите на AfD, на 95 проценти.