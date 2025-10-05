Африканскиот хороскоп е непогрешлив: Дали сте судија, патник или предок?

0 SHARES Сподели Твитни

Особеноста на африканската астрологија е тоа што нејзините симболи – како што се семејството, предците или разните сили на природата – доаѓаат директно од секојдневната средина на луѓето.Шаманите случајно фрлале коски кои потоа формирале линии и стрели – така се родила африканската астрологија!Особеноста на африканската астрологија е тоа што нејзините симболи – како што се семејството, предците или разните сили на природата – доаѓаат директно од секојдневната средина на луѓето. Значи, шаманот ги фрла коските на земја и ја чита иднината од нив врз основа на нивните форми и карактери.Африканскиот хороскоп е составен од 12 „фигури“, познати како:04.01. до 03.02. БаобабРодените под овој знак покажуваат чесност, дарежливост и внимателност. Имаат остар ум, но понекогаш запаѓаат во вознемиреност на сопствениот ум. Паметни се и чувствителни, па затоа уживаат во позиции на моќ и престиж. Таквите луѓе не дозволуваат негативноста на другите луѓе да им наштети.04.02. до 05.03. Богатство од килибар и ребраЛуѓето родени под овој знак се интелигентни и паметни, но понекогаш се лутат на луѓето околу нив. И тоа не е сè – понекогаш можат да се претворат во бунтовници поради нивната „срдечна“ навика. Сепак, нивната позитивна страна е што се неверојатно силни поединци кои можат да одолеат на искушенија од секаков вид.06.03. до 04.04. СемејствоЛуѓето родени под семејниот знак се обично топли и љубезни, но честопати се на дистанца, односно се отвораат само кон луѓето што им се блиски. Добри се во една област од животот – без разлика дали станува збор за личен или професионален живот. Можат да балансираат сè, но еден дел од нив секогаш ќе биде поуспешен од друг дел.05.04 до 04.05. Светот на љубовтаЛуѓето родени под овој знак се исклучително дружељубиви и лесно се спријателуваат – тие се топли и нежни, но можат да бидат и малку „поинакви“. Тие често бегаат од проблемите – наместо да се соочат со нив – и тоа може да ги доведе во неволја. Ако сте родени под овој знак, бидете внимателни кога станува збор за луѓе кои изгледаат многу лојални – можеби тие заговараат нешто зад вашиот грб.05.05. до 04.06. ПазарЛуѓето родени под овој знак ќе се сретнат со мир и хармонија, како и со тешкотии и бруталност во животот. Значи, ваквите луѓе покажуваат неверојатно ниво на дуалност во својот живот – иако можат да бидат исклучително тврди на површината, можат да бидат неверојатно меки одвнатре – и тоа ги прави уникатни! И покрај нивната природа, тие се љубители на мирот и добрата волја.05.06. до 04.07. ПредокТаквите луѓе можат да бидат егоцентрични, честопати без да го сфатат тоа! Не само тоа, овие луѓе честопати можат да станат арогантни и груби – ако нивната позитивна енергија не се насочи на вистинскиот начин. Но, тие можат да бидат паметни и забавни, но луѓето честопати ги мешаат со тоа што се различни. Ако припаѓате на тој знак, бидете малку поблаги кон околината. На крајот на краиштата, светот не е толку лош!05.07. до 04.08. СудијаСудијата е најстабилниот знак во африканската астрологија. Оние родени под знакот на судијата донесуваат одлуки за животот во трепкање со окото и не се плашат да се соочат со реалноста на животот. Тие не живеат под лажни претпоставки за тоа што е правилно, а што погрешно, туку живеат живот во сегашноста. Тие не градат замоци во воздухот – тие го живеат својот избран живот.05.08. до 03.09. АвтомобилиТаквите луѓе поседуваат неверојатна енергија, но можат да бидат многу нестабилни во животот. Тие можат да донесуваат импулсивни одлуки, а потоа да се покаат за нив – таквите луѓе не се секогаш сигурни за работа, но ќе направат сè за пријателите. Сепак, нивната неверојатна енергија мора добро да се канализира и може да се искористи под соодветни околности.04.09 до 03.10. ПатникВо овој период, африканскиот хороскоп ја формира фигурата на Патникот. Патниците се комплицирани суштества што повеќето луѓе не ги разбираат. Тие се водени од сопствената интуиција и никогаш не се потпираат на другите. Тие се донекаде осамени и токму тоа е причината зошто тешко се прилагодуваат на нова средина. Тие сакаат да останат верни на себе, но лесно можат да се здружат со некого – ако сакаат.04.10. до 03.11. ХоризонтОва се храбри луѓе – и многу храбри! Додека повеќето луѓе често патуваат по пат, овие луѓе одат против природата и прават што им посакува срцето. Тие се малку ексцентрични, па затоа не се идеален избор за животен партнер. Сепак, таквите луѓе ќе останат со вас без оглед на околностите.04.11. до 03.12. Дете на светотТаквите луѓе понекогаш се држат настрана и не сакаат да привлечат внимание. Тие не се раѓаат со најголема среќа во животот, а дури и кога ја имаат – понекогаш завршуваат работејќи во лоша компанија. Сепак, ова се многу вредни луѓе кои брзо се искачуваат по скалата со своите напори. Тие се одлични во професионалниот живот, но треба да работат многу повеќе во личниот живот.04.12. до 03.01. Жетва и житницаЛуѓето родени под овој знак се секогаш подготвени да работат на својот живот – тие слават изобилство, што значи дека со задоволство би работеле многу напорно за да ги постигнат своите цели. Сепак, одвреме-навреме мора да ја погледнат и својата забавна страна. На крајот на краиштата, животот не е толку лош, вели Крстарица .

Пронајдете не на следниве мрежи: