АХВ повторно повлекува од употреба бебешка храна

Агенцијата за храна и ветеринарство ја информираше јавноста дека, врз основа на информации добиени преку европскиот Систем за брзо предупредување за храна и храна за животни (RASFF), спроведено е превентивно повлекување од пазарот на одредени серии формули за доенчиња од брендот Аптамил.

„Направена е итна инспекциска контрола кај увозникот на производите, од кој АХВ доби и официјално известување дека од пазарот веќе се повлечени производи опфатени со нотификациите и дека е извршено и нивно отповикување. Повлекувањето се однесува на ограничен број серии кај кои постои можност за присуство на цереулид. Апелираме потрошувачите кои имаат купено од наведените производи со дефинираните сериски броеви и рокови на употреба, истите да не ги користат, нештетно да ги уништат, или да ги вратат на местото од каде се купени“ велат од АХВ.

• APTAMIL AR 2

Сериски број (лот) Рок на употреба

20250924 / 111492248 24.09.2026

20251106 / 111505015 06.11.2026

• APTAMIL PRONUTRA 2

Сериски број (лот) Рок на употреба

20250619 / 111450979 19.06.2026

20260720 / 111470149 20.07.2026

20260922 / 111494041 22.09.2026

20261027 / 111509436 27.10.2026

20261130 / 111518857 30.11.2026

20261219 / 111526365 19.12.2026

20270121 / 111539141 21.01.2027

• APTAMIL PRONUTRA 1

Сериски број (лот) Рок на употреба

20260722 / 111473082 22.07.2026

20260904 / 111489543 04.09.2026

20261014 / 111504828 14.10.2026

20261126 / 111519122 26.11.2026