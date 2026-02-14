Ахмети му посака на Курти успешен мандат

Претседателот на ДУИ, Али Ахмети, во објава на социјалните мрежи му посака на косовскиот премиер Албин Курти успешен мандат, откако беше реизбран на оваа функција.

– Му честитам на претседателот на Движењето Самоопределување, г-дин Албин Курти, за неговиот избор на функцијата премиер на Република Косово. Како еден од оние кои ги поминаа најодлучувачките години од мојот живот борејќи се за слобода, достоинство и граѓанство, му посакувам на премиерот Курти успешен мандат. Косово има потреба од управување кое го зајакнува суверенитетот, ги консолидира институциите, го промовира економскиот развој и гарантира еднаквост пред законот. На Републиката ѝ се потребни добро осмислени одлуки и самоуверени чекори кои ја унапредуваат стабилноста и благосостојбата на нејзините граѓани. Убеден сум дека иднината на Косово е изградена врз трајно партнерство со Соединетите Американски Држави и на неповратниот пат на интеграција во Европската Унија, како оска на нејзината стратешка и цивилизациска ориентација. Ви посакувам визионерско донесување одлуки, стабилност во дејствувањето и лидерство кое ги обединува енергиите на земјата во служба на општото добро и на идните генерации. – напиша Ахмети.