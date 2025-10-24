Ахмети: Не изгубив на изборите за да се повлечам

Лидерот на ДУИ Али Ахмети и официјално потврди дека не се повлекува од политиката.
– Не изгубив на изборите за да се повлечам од политиката, изјави Ахмети по денешната седница на Централното претседателство на партијата.
Рече дека ДУИ е победник на локалните избори со освоени 114.000 гласа и 159 советници, наспроти ВЛЕН со освоени 91. 000 гласови и 122 советника.
– Ако може да најдете дали за 25 години Али Ахмети има еден пораз, тогаш ќе се повлечам. Дваесет и пет години победувавме, не само последниве три циклуси. На овие избори, како на ланските, имаме синдром на Газиместан, поразените излегуваат победници. ВЛЕН и на претходните два циклуси парламентарни и претседателски, од поразени излегоа победници. Дали е победник тој што има 159 или 122 советници?, рече Ахмети.
За соработка во вториот круг со други политички партии, Ахмети рече дека се отворени за комуникација.