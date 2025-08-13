Ахмети: Сите достигнувања во изминатите 24 години ги направивме заедно, со ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и меѓународните претставници

0 SHARES Сподели Твитни

Пред 24 години, Албанците и Македонците си подадоа рака еден на друг за да изградат нова, рамноправна и интегрирана Македонија во НАТО и ЕУ, преку Охридскиот мировен договор, гарантиран од Соединетите Американски Држави и Европската Унија, изјави лидерот на ДУИ, Али Ахмети, во својот говор по повод 24-годишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор.Ахмети рече дека заедно го изменивме уставот и го одобривме нормативниот дел од Охридскиот договор, вклучувајќи го регулирањето на имплементацијата на албанскиот јазик, националното знаме, високото образование, правичната застапеност и многу други закони.Изградивме универзитети, училишта, градинки, болници, Коридор 8, патна и подземна инфраструктура, нови образовни, културни и идентитетски институции, ги урнавме границите меѓу нас.Низ годините, го водевме Парламентот и сите министерства, што кулминираше со ветената и реализирана позиција на првиот албански премиер.Нашиот придонес кон државата резултираше со добри меѓуетнички и меѓуетнички односи, членство во НАТО и започнување преговори за членство во Европската Унија.Од сето ова и од многу повеќе, нашата заедничка држава победи, а никој не загуби.„Сите достигнувања во изминатите 24 години ги постигнавме заедно, со ВМРО-ДПМНЕ и со СДСМ, како и со нашите меѓународни пријатели“, рече Ахмети.Ахмети додаде дека овие достигнувања се самата држава, тие се темел на стабилноста, безбедноста и иднината на нашата земја.„Затоа, ревизија на заедничките достигнувања не е дозволена за нас, кои сме автори, потписници и спроведувачи на Охридскиот договор.Мора да водиме со одговорност на државници, како државотворна партија, без краткорочни и опасни популистички и изборни калкулации.Во меѓувреме, на оние кои учеле историја од телевизиските екрани, кои немаат никаков придонес во националните достигнувања и процеси и кои никогаш не ја добиле довербата на народот, туку биле избрани од други да му служат на злото, ви велам: Храброста по војната и мудроста по собранието НЕ СЕ ЦЕНАТ“, додаде Ахмети.

