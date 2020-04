Аца Лукас на соседите им приреди нешто кое ќе го паметат засекогаш

View this post on Instagram

HVALA KOMŠIJE! Danas, po podne sedim sam, malo sam popio, i odem posle dužeg vremena za klavir. Jedna pesma, druga pesma… Itd, itd…… Kad!!!! NISAM ZATVORIO VRATA OD TERASE! Auuuu čudi me da već neko nije zvao policiju!!?? Ustanem da zatvorim vrata, KAD čujem, ajde Aco hoćemo još. ZA OVO NE TREBA DVA PUTA DA MI SE KAŽE! SLEDEĆA dva tri sata sam uživao, svirao za SVOJU DUŠU, ali da znate, nema ništa bolje nego kada muziciraš za svoju dušu, a znaš da te neko sluša! HVALA VAM KOMŠIJE ŠTO STE MI OMOGUĆILI DA DANAS POSLE DUŽEG VREMENA POTVRDIM SEBI DA NISAM POGREŠIO ŠTO SAM OVAKAV ŽIVOTNI PUT IZABRAO!!! Nadam se da je i vama bilo dobro! Ako se slažete, u stvari šta ima da se slažete 😭, ja ću u ponedeljak ponovo negde posle 6 po podne! OVOGA PUTA NA ISTOJ TERASI, ALI SA CELIM BENDOM I KOMPLETNIM OZVUČENJEM, DA OPET PEVAM I SVIRAM ZA SVOJU DUŠU! Neki to rade na internetu, klikovi rokaju, jebiga mora neka kinta da se uzme!!!! 👿 JA U PONEDELJAK PEVAM ZA SVE NAS KOJI SE BORIMO DA PREŽIVIMO OVU UŽASNU EPIDEMIJU, PEVAM POSEBNO ZA ONE KOJI SE DO ZADNJEG ATOMA BORE DA NAS SAČUVAJU, IZLEĆE, OLAKŠAJU OVU POŠAST, i njih ćemo pozdraviti u ponedeljak u 20h kao i svako veče! PEVAĆEMO I ZA SEĆANJE NA SVE PREMINULE U NAŠOJ ZEMLJI I ZA SVE PREMINULE ŠIROM SVETA! PEVAĆEMO DA POKAŽEMO SEBI I SVIMA DA VERUJEMO U BUDUĆNOST ! VIDIMO SE U PONEDELJAK OKO 18h! VAŠ LUKAS (prenosi će biti, objavićemo gde, svakako je sigurno da će biti DŽABE)