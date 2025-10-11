Ацевски: Борбата на нашата генерација е за здрава животна средина и против бетонизација

Кандидатот на СДСМ за градоначалник на Општина Ѓорче Петров, Костадин Ацевски, денес упати честитка до граѓаните по повод 11 Октомви.

– Денес на 11 Октомври – Денот македонското народно востание, на ридот во Дексион, симболично засадивме 100 дрва.

Секоја генерација има своја борба, а борбата на нашата генерација е за здрава животна средина, за чист воздух и против бетонизација.

Во мојот мандат ќе ја запреме бетониазција, ќе го запреме неконтролираното градење згради на секој чекор, ќе подигнеме нови зелени површини, ќе има нови паркови и повеќе засадени дрва.

Нека ни е честит и вековит 11 Октомври – Денот на македонското народно востание. – вели Ацевски.