Ацевски: Борбата на нашата генерација е за здрава животна средина и против бетонизација

Пронајдете не на следниве мрежи:
– Денес на 11 Октомври – Денот македонското народно востание, на ридот во Дексион, симболично засадивме 100 дрва.
Кандидатот на СДСМ за градоначалник на Општина Ѓорче Петров, Костадин Ацевски, денес упати честитка до граѓаните по повод 11 Октомви.
– Денес на 11 Октомври – Денот македонското народно востание, на ридот во Дексион, симболично засадивме 100 дрва.
Секоја генерација има своја борба, а борбата на нашата генерација е за здрава животна средина, за чист воздух и против бетонизација.
Во мојот мандат ќе ја запреме бетониазција, ќе го запреме неконтролираното градење згради на секој чекор, ќе подигнеме нови зелени површини, ќе има нови паркови и повеќе засадени дрва.
Нека ни е честит и вековит 11 Октомври – Денот на македонското народно востание. – вели Ацевски.