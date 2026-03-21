Ајатолахот Моџтаба Хамнеи рече: Му зададовме на непријателот толку збунувачки удар што почнаа да зборуваат глупости

Новиот врховен лидер на Иран, ајатолахот Моџтаба Хамнеи, упати порака до граѓаните на Иран по повод прославата на персиската Нова Година, Новруз, како и на Фитр Бајрам, и се осврна на моменталната економска и воена состојба во Иран.

На почетокот од обраќањето, ајатолахот упати сочувство до сите семејства на загинатите војници и други официјални лица.

„Оваа година, пролетта на духовноста и пролетта на природата, имено Фитр Бајрам и древниот празник Новруз, се совпаднаа. Им честитам на секој член на нацијата за овие два верски и национални празници, а особено им честитам на сите муслимани низ целиот свет за Фитр Бајрам. Исто така, сакам да им честитам на сите за извонредните победи на воините на исламот и да изразам сочувство и сочувство до сите семејства и преживеани на високо рангираните маченици од Втората наметната војна, државниот удар од јануари 1999 година и третата наметната војна, и до мачениците на безбедносните и граничните сили, и до непознатите маченички војници“, рече Хамнеи на почетокот од своето обраќање.

Потоа, Хамнеи се осврна на политичките и воените случувања во Иран во последните неколку месеци.

„Минатата година, нашиот драг народ доживеа три воени и безбедносни војни. Првата војна во која ционистичкиот непријател, со посебна американска помош и во средината на преговорите, во кукавички напад уби некои од најдобрите команданти и истакнати научници на земјата, а потоа и околу 1.000 наши сонародници. Поради голема грешка, непријателот помисли дека по еден или два дена, луѓето ќе го соборат исламскиот систем. Сепак, со будноста на вас и неспоредливата храброст на воините на исламот и нивните бројни жртви, наскоро кај него се појавија траги на немоќ и очај, и тој некако се спаси од работ на конфликтот со посредување и обид да си замине. Втората војна беше декемврискиот државен удар, во кој Соединетите Американски Држави и ционистичкиот режим, верувајќи дека иранскиот народ ќе ги исполни желбите на непријателот поради економските проблеми што им беа наметнати, ги искористија своите платеници за да предизвикаат безброј катастрофи, убивајќи повеќе наши сакани сонародници отколку во претходната војна и предизвикувајќи голема штета. Ајатолах.“

После тоа, тој се осврна на сегашната војна.

„Третата војна е војната во која се наоѓаме моментално, и на првиот ден од таа војна, со солзи во очите и тажно и скршено срце, го испративме сочувствителниот татко на нацијата, нашиот голем и чесен водач, Врховниот водач на Исламската револуција, кој со нетрпение го водеше караванот на маченици на небесното патување до местото резервирано за него под сенката на божествената благодат и близината до светлата на праведноста и меѓу редовите на праведниците и мачениците. Оваа војна беше водена откако непријателот очајуваше од значајно народно движење во негова корист, и со илузијата дека ако го убие шефот на режимот и неколку воени водачи, ќе создаде страв и очај кај вас, наш драг народе, предизвикувајќи ве да го напуштите бојното поле и на тој начин да го остварите сонот за доминација над Иран, а потоа и неговата поделба и неговите плоштади, населби и џамии, и со тоа му зададе збунувачки удар; толку многу што тој прибегна кон изговарање контрадикторни зборови и бројни глупости кои се знаци на недостаток на свест и слабост на перцепцијата“, рече тој.

Тој се осврна и на пропагандните активности на САД и Израел.

„Еден од начините на непријателот се неговите медиумски операции, кои во наше време, таргетирајќи ги умовите и психите на поединечните луѓе, имаат намера да го поткопаат националното единство и, следствено, националната безбедност. Мора да внимаваме да не дозволиме оваа злокобна намера да се реализира поради наша сопствена небрежност. Затоа, мојот совет до домашните медиуми на нашата земја, со сите интелектуални, политички и културни разлики што може да ги имаат, е да се воздржат од сериозно справување со слабите точки. Во спротивно, постои можност непријателот да ја постигне својата цел. Трето, прозорецот на надеж за непријателот е да ги искористи економските и менаџерските слабости што се формираат долго време. Ги сметаме нашите источни соседи за многу блиски до нас. Одамна знам за Пакистан како земја што беше од посебен интерес за нашиот маченички водач, пример за кој се манифестираше во горчината во неговото грло во молитвените проповеди поради разорната поплава што им се закани на животите на нашите сорелигиозни таму. И јас, од различни причини, отсекогаш сум мислел истото и не сум се воздржал да го изразам тоа во разни прилики. Тука би сакал да побарам од нашите две братски земји, Авганистан и Пакистан, да воспоставиме подобри односи едни со други заради Бога и со цел да се спречи поделбата на муслиманската заедница, и јас сум подготвен да преземам потребни чекори од моја страна“, нагласи ајатолахот.

Конечно, тој нагласи дека нападите врз Турција и Оман не биле извршени од територијата на Иран.

„Исто така, би сакал да истакнам дека нападите што беа извршени во Турција и Оман, кои имаат добри односи со нас, не беа извршени од вооружените сили на Исламската Република или други сили на Фронтот на отпорот во некои делови од овие земји. Ова е трик со кој ционистичкиот непријател ја користи тактиката на „лажно знаме“ за да создаде поделби меѓу Исламската Република и нејзините соседи, а ова може да се случи и во некои други земји. Се надевам дека, по молитвите на нашиот Господ, нека Бог го забрза неговото враќање, и по милоста на Неговото Височество, ќе имаме добра година пред нас, полна со победи и секакви материјални и духовни отвори за нашата нација и сите наши муслимански соседи и народи, особено елементи на Фронтот на отпорот, и година што не е толку добра за непријателите на исламот и човештвото. И не сакаме да испраќаме благослови врз оние што се слаби на земјата, и да ги правиме имами, и да ги правиме наследници, и да ги зајакнуваме“, заклучи тој.

