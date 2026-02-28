0 SHARES Сподели Твитни

Америка и Израел испукаа ракети кон центарот на Техеран, додека во исто време ирански ракети се испукани кон американските бази во Катар, Бахреин и Абу Даби.

Судирите предизвикуваат жртви и голема штета, а Русија предупредува на ризик од радиолошка катастрофа, додека Дубаи и Абу Даби се под напад.

Израел „проценува“ дека врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, веројатно е убиен во израелски напад порано денес, објави Канал 12, повикувајќи се на неименувани израелски извори. Се вели дека има „сè повеќе докази“ дека овие тврдења се точни. Сите контакти со Хамнеи беа прекинати, а Техеран утрово кратко објави дека тој повеќе не е во главниот град на Иран, но дека е префрлен на „безбедна локација“.

Канал 12 објави дека израелската проценка е дека Хамнеи е „барем ранет“ и дека оваа проценка не се базира на сателитски снимки што ја покажуваат куќата на Хамнеи срамнета со земја , туку на информации од неименувани извори.

Израелците мислат дека Хамнеи е убиен

Канал 12, исто така, објави дека денешните напади предизвикале „многу значителна штета“ на раководството на иранскиот режим и неговите воени команданти.

Израелската државна телевизија Кан објави дека „нема контакт“ со Хамнеи и дека неговата состојба е непозната. Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, рече дека Али Хамнеи е сè уште жив, барем „колку што тој знае“.

Бришење на командната структура на Иран

Според информациите добиени од Ројтерс преку извори запознаени со деталите од утринскиот напад, цел на нападот не бил само Хамнеи, туку и целата командна структура на Иран. Се верува дека нападот бил хируршки прецизен и дека, покрај врховниот лидер, најверојатно биле елиминирани и командантот на Националната гарда, министерот за одбрана, шефот на разузнавачката служба и началникот на Генералштабот.

The post Ајатолахот убиен?! Израелските медиуми објавуваат: Изгубен контакт со Хамнеи, непозната судбината на врховниот лидер на Иран appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: