А1 ОН: Бубашваби на менито секој ден за средношколците во интернатот Здравко Цветковски ГУЦ

Учениците сместени во средношколскиот интернат во Скопје, Здравко Цветковски ГУЦ секој ден добиваат на менито бубашваби-некогаш за доручек, некогаш за ручек, некогаш за вечера, пишува А1 ОН.

Постојат десетици случаи документирани со фотографии каде им се сервираат бубашваби. Ги има во оброците за ручек, но често и внатре испечени во пецивата од позната скопска пекарница. Најсимптоматично е што ова трае повеќе од една година, пријавувано е неколкупати во АХВ, праќани се инспектори во интернатот и ништо не е сменето.

