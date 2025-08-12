Баба, ќерка и внука прават хаос во теретана: Изгледаат толку добро што луѓето се прашуваат колку години имаат

0 SHARES Сподели Твитни

Лесли Максвел, бодибилдерка и фитнес тренерка од Мелбурн, денес има 67 години и продолжува да го фасцинира светот со својата енергија и беспрекорна форма. Со неа се нејзината ќерка Ванеса Кристофи, која има околу 40 години, и внуката Тиа Кристофи, сега 24-годишна професионална спортистка и инфлуенсерка.Ова трио не е само семејство, тие се симбол на упорност, дисциплина и љубов кон здрав начин на живот, што го споделија со стотици илјади следбеници на социјалните мрежи.Лесли Максвел (67): Тренингот како лек за сите возрастиЛесли со децении докажува дека возраста не е пречка за активен живот. Нејзината рутина вклучува четири тренинзи со тегови неделно, а бидејќи е тренер и често ги поминува деновите во теретана, таа добива „случајни“ тренинзи со своите клиенти.„Луѓето се шокирани кога ќе дознаат дека имам внука и кревам тегови на 67 години. Тренингот со тегови е мојот еликсир против стареење – ги зајакнува коските, го тонира телото и ги одржува мускулите“, вели Лесли.Ванеса Кристофи ги следи стапките на својата мајкаВанеса, во своите четириесетти години, не отстапува од своето фитнес наследство. Како тренер, таа им помага на жените од сите возрасти да ја откријат својата внатрешна сила преку тренинг со тегови и е вистинска сила во својата заедница.„Тренингот со мајка и ќерка е сила што ја споделуваме. Со нив, секоја пречка станува полесна“, нагласува Ванеса.Тиа Кристофи (24): Професионална спортистка и инфлуенсеркаТија е срцето и гласот на новата генерација. Со над 200.000 следбеници на TikTok и Instagram, таа ја шири пораката за важноста на тренингот и самодовербата. Нејзините вирални видеа од нејзиниот тренинг со нејзината мајка и баба, во соодветни облеки и со иста посветеност, им донесоа милиони прегледи.„Кога луѓето ме прашуваат која е мојата баба, со насмевка им велам: „Таа е мојот тренер и мојот најдобар пријател. Тренингот со нив не е само физичка активност, туку и начин да ги зајакнеме нашите семејни врски“, вели Тија.Семеен стил Она што дополнително ги воодушевува нивните следбеници е фактот што Лесли, Ванеса и Тиа често позајмуваат облека една од друга. Тија е креатор на многу стилови, па затоа нивните координирани комбинации се вистински хит на мрежите.„Чувството дека можеме да споделиме сè – од гардероба до тренинг – е вистински благослов“, вели Лесли.Зошто нивните обуки се вистински пример за сите генерации?Здравствените експерти истакнуваат дека тренингот со тегови помага во зајакнување на коските, мускулите, го подобрува метаболизмот и спречува многу болести поврзани со стареењето. Ова семејство покажува со својот пример дека не е важно колку години имате, туку колку сте подготвени да работите на себе.Лесли, Ванеса и Тиа никогаш не престануваат да воодушевуваат и инспирираат. Нивната семејна приказна е доказ дека возраста не е пречка, туку покана да го подигнете вашето тело и дух на повисоко ниво.

